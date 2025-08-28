Глава МИД Венгрии объяснил, почему Украину нельзя принимать в ЕС

Позицию Венгрии в случае голосования о вступлении Украины в ЕС министр иностранных дел обозначил в интервью изданию Mandiner, комментируя новость в Politico о том, что американский президент Дональд Трамп убедил главу венгерского правительства Виктора Орбана пойти на компромисс в вопросе включения Киева в Евросоюз, пишет RTVI.
Сийярто в беседе с журналистом сказал, что Европа утеряла свою значимость в экономической и политической сферах, и принятие Украины в состав ЕС еще больше ослабит блок.
«Если бы Украина присоединилась (к объединению), все фонды ЕС пришлось бы отдать ей, украинская мафия смогла бы свободно разгуливать по Европе, а некачественная украинская продукция разрушила бы сельское хозяйство», — объяснил министр.
Он добавил, что вопрос вступления Украины в ЕС следует рассматривать только с рациональной точки зрения. Сийярто уточнил, что игнорирование последствий включения Киева станет для объединения «смертельным ударом». Министр акцентировал внимание на том, что Будапешт не желает интеграции Украины в ЕС, так как это означает ухудшение перспектив Венгрии и других европейских стран.
Глава МИД напомнил о заявлении премьер-министра Виктора Орбана, который аргументировал отказ Венгрии принимать Киев в ЕС тем, что на Украине нет «четких границ», «работающей экономики», «реального суверенитета». Глава венгерского правительства объяснил, что включение Украины в Евросоюз станет причиной «бесконечной войны».
Напомним, издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан трансформировал свою позицию по поводу приема Украины в ЕС после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. В Венгрии эту информацию не комментировали. Киев ждет, что в скором времени Евросоюз предложит ему план переговоров, который приблизит их членство в объединении.
Будапешт длительное время выступает против приема Киева в состав ЕС. Одна из причин — атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в Венгрию и Словакию. 22 августа Петер Сийярто заявил, что работа трубопровода была остановлена уже трижды за короткий период из-за ударов по нему украинской армией.