Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Венгрии объяснил, почему Украину нельзя принимать в ЕС

Венгрия будет выступать против включения Украины в состав Евросоюза в ускоренном порядке, так как это может привести к развалу объединения. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Позицию Венгрии в случае голосования о вступлении Украины в ЕС министр иностранных дел обозначил в интервью изданию Mandiner, комментируя новость в Politico о том, что американский президент Дональд Трамп убедил главу венгерского правительства Виктора Орбана пойти на компромисс в вопросе включения Киева в Евросоюз, пишет RTVI.

Сийярто в беседе с журналистом сказал, что Европа утеряла свою значимость в экономической и политической сферах, и принятие Украины в состав ЕС еще больше ослабит блок.

«Если бы Украина присоединилась (к объединению), все фонды ЕС пришлось бы отдать ей, украинская мафия смогла бы свободно разгуливать по Европе, а некачественная украинская продукция разрушила бы сельское хозяйство», — объяснил министр.

Он добавил, что вопрос вступления Украины в ЕС следует рассматривать только с рациональной точки зрения. Сийярто уточнил, что игнорирование последствий включения Киева станет для объединения «смертельным ударом». Министр акцентировал внимание на том, что Будапешт не желает интеграции Украины в ЕС, так как это означает ухудшение перспектив Венгрии и других европейских стран.

Глава МИД напомнил о заявлении премьер-министра Виктора Орбана, который аргументировал отказ Венгрии принимать Киев в ЕС тем, что на Украине нет «четких границ», «работающей экономики», «реального суверенитета». Глава венгерского правительства объяснил, что включение Украины в Евросоюз станет причиной «бесконечной войны».

Напомним, издание Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан трансформировал свою позицию по поводу приема Украины в ЕС после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. В Венгрии эту информацию не комментировали. Киев ждет, что в скором времени Евросоюз предложит ему план переговоров, который приблизит их членство в объединении.

Будапешт длительное время выступает против приема Киева в состав ЕС. Одна из причин — атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в Венгрию и Словакию. 22 августа Петер Сийярто заявил, что работа трубопровода была остановлена уже трижды за короткий период из-за ударов по нему украинской армией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше