Глава МИД Венгрии объяснил, почему Украину нельзя принимать в ЕС

Он добавил, что вопрос вступления Украины в ЕС следует рассматривать только с рациональной точки зрения. Сийярто уточнил, что игнорирование последствий включения Киева станет для объединения «смертельным ударом». Министр акцентировал внимание на том, что Будапешт не желает интеграции Украины в ЕС, так как это означает ухудшение перспектив Венгрии и других европейских стран.