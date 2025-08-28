Ричмонд
Лукашенко сказал о тех, кто сидит в тюрьме из-за проблем с картофелем весной 2025

Лукашенко сказал о тех, кто сидит в тюрьме из-за проблем с картофелем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Могилевской области 28 августа сказал о тех, кто сидит в тюрьме из-за проблем с картофелем весной 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства, говоря про картофель, напомнил, как весной ему предлагали продавать семена. Президент уточнил, что тогда он ответил: «Перетерпим».

— А дело не в картофеле, а в чьих-то головах. Которые сейчас в тюрьме сидят, — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также уточнил:

— Надо, чтобы не торговля вами управляла, а вы торговлей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова появилась картошка.

Кроме того, Лукашенко сказал, за какие районы Беларуси переживает: «Катастрофа».

Тем временем Лукашенко раскритиковал премьер-министра Александра Турчина за «подарок», который нашел на столе.

