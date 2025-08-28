Ричмонд
Стали известны затраты южных губернаторов на предстоящие выборы

КРАСНОДАР, 28 августа, ФедералПресс. Стало известно, сколько средств губернаторы получили и потратили на выборы. Информацию опубликовал центризбирком.

«️Опубликованы поступления и расходы фондов кандидатов», — заявил центризбирком.

Ростовская область (Юрий Слюсарь) получила 62,4 млн рублей, а израсходовала 35,8 млн рублей. Краснодарский край (Вениамин Кондратьев) получил 50 млн рублей, израсходовала 12,4 млн. Севастополь (Михаил Развожаев) 12,1 млн рублей, при расходах в 0,03 млн рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, как юг России пережил эту ночь.

