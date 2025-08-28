Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские депутаты поддержали законопроект о запрете вейпов

Проект обращения в адрес председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с предложением предоставить субъектам РФ право принимать решения о полном запрете продажи вейпов на своей территории поддержали депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в ходе заседания 28 августа.

Источник: Время

Инициатива призвана защитить здоровье граждан.

«В рамках своих полномочий мы ограничивали реализацию вейпов. В 2023 году приветствовали федеральный закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Однако два года правоприменения показали, что требования закона легко обходятся», — сказал спикер Заксобрания Евгений Люлин.

22 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с инициативой наделения регионов правом устанавливать ограничения и даже полный запрет розничной продажи вейпов.

Как сообщалось ранее, большинство нижегородцев поддерживают полный запрет вейпов.