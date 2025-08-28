Нижегородские депутаты поддержали законопроект о запрете вейпов

Инициатива призвана защитить здоровье граждан.
«В рамках своих полномочий мы ограничивали реализацию вейпов. В 2023 году приветствовали федеральный закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Однако два года правоприменения показали, что требования закона легко обходятся», — сказал спикер Заксобрания Евгений Люлин.
22 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с инициативой наделения регионов правом устанавливать ограничения и даже полный запрет розничной продажи вейпов.
Как сообщалось ранее, большинство нижегородцев поддерживают полный запрет вейпов.