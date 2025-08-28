Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования ответил на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире

Обсудили школьные программы, профориентацию и инициативу «Дети вместо цветов».

Источник: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел прямой эфир с министром образования и науки Алексеем Мокрушиным. Жители задали вопросы, касающиеся учебных программ, дисциплины и социальных проектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Одним из первых прозвучал вопрос о профориентационной программе «Россия. Мои горизонты». Родители рассказали, что в школах изучаются профессии, которые редко востребованы в регионе.

«В этом году до 50% занятий будут посвящены региональному компоненту с учетом развития экономики и промышленности Хабаровского края. Программа сочетает федеральную и региональную повестку, чтобы школьники могли развиваться в России и оставаться в родном крае», — рассказал Алексей Мокрушин.

Обсудили и оценку поведения школьников. Министр рассказал, что рассматриваются разные варианты: система «зачет-незачет», отметка «образцовое/удовлетворительное» или традиционная пятибалльная шкала. Учитываться будут дисциплина, корректность общения и социальная активность.

Не обошли стороной и инициативу «Дети вместо цветов». Родительский комитет одной из школ предложил направить деньги на благотворительность вместо покупки букетов. Но часть родителей настаивала на традиционном подарке.

«Количество букетов не определяет отношение к учителю, важно думать о социальной пользе и здравом смысле. Решение должно приниматься согласованно внутри родительского комитета», — сказал министр.

Во время эфира бывший учитель истории попросила ввести отдельный блок о специальной военной операции.

«Соответствующий блок уже включен в программу для 11-х классов, а с нового учебного года появится предмет “Духовно-нравственная культура России”. В нем школьников будут знакомить с героями России разных времен, показывать пример любви к стране и готовности трудиться на ее развитие», — сказал Алексей Мокрушин.

Запись эфира доступна в социальных сетях правительства края. Жители, которые не успели подключиться, могут оставить свои вопросы в комментариях — каждое обращение будет рассмотрено.