Министр образования ответил на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире

В Хабаровском крае прошел прямой эфир с министром образования и науки Алексеем Мокрушиным. Жители задали вопросы, касающиеся учебных программ, дисциплины и социальных проектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Одним из первых прозвучал вопрос о профориентационной программе «Россия. Мои горизонты». Родители рассказали, что в школах изучаются профессии, которые редко востребованы в регионе.
«В этом году до 50% занятий будут посвящены региональному компоненту с учетом развития экономики и промышленности Хабаровского края. Программа сочетает федеральную и региональную повестку, чтобы школьники могли развиваться в России и оставаться в родном крае», — рассказал Алексей Мокрушин.
Обсудили и оценку поведения школьников. Министр рассказал, что рассматриваются разные варианты: система «зачет-незачет», отметка «образцовое/удовлетворительное» или традиционная пятибалльная шкала. Учитываться будут дисциплина, корректность общения и социальная активность.
Не обошли стороной и инициативу «Дети вместо цветов». Родительский комитет одной из школ предложил направить деньги на благотворительность вместо покупки букетов. Но часть родителей настаивала на традиционном подарке.
«Количество букетов не определяет отношение к учителю, важно думать о социальной пользе и здравом смысле. Решение должно приниматься согласованно внутри родительского комитета», — сказал министр.
Во время эфира бывший учитель истории попросила ввести отдельный блок о специальной военной операции.
«Соответствующий блок уже включен в программу для 11-х классов, а с нового учебного года появится предмет “Духовно-нравственная культура России”. В нем школьников будут знакомить с героями России разных времен, показывать пример любви к стране и готовности трудиться на ее развитие», — сказал Алексей Мокрушин.
Запись эфира доступна в социальных сетях правительства края. Жители, которые не успели подключиться, могут оставить свои вопросы в комментариях — каждое обращение будет рассмотрено.