Пашинян анонсировал визит в Россию в сентябре

Последний раз Никол Пашинян был в России в конце июля: он прибыл на Алтай для участия в Международной экологической конференции и встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. До этого глава армянского правительства посещал парад победы в Москве 9 мая. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в середине августа сообщал, что Никол Пашинян в скором времени приедет с визитом, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе.