Пашинян анонсировал визит в Россию в сентябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине запланированы его контакты с президентом России Владимиром Путиным. Армянский премьер также анонсировал визит в РФ в конце сентября.

Источник: Reuters

«Знаю, что меня ждут в России. Я всегда жду очередной возможности посетить Россию. В конце сентября планируется мой визит», — сказал Никол Пашинян журналистам.

Последний раз Никол Пашинян был в России в конце июля: он прибыл на Алтай для участия в Международной экологической конференции и встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. До этого глава армянского правительства посещал парад победы в Москве 9 мая. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в середине августа сообщал, что Никол Пашинян в скором времени приедет с визитом, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше