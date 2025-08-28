Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил о «натовизации» Австрии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «натовизации» и милитаризации Австрии в последние годы, несмотря на нейтралитет республики.

Источник: © РИА Новости

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.

«Пока ЕС наращивал свой оборонный компонент, шла ползучая натовизация и милитаризация республики. Вена активно участвовала в инициативе НАТО “Партнерство ради мира”», — написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.

Он напомнил, что Австрии присвоен статус «ключевой транзитной страны» для НАТО.

«Только в 2024 году по её земле прошли более 3 тыс. военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полётов самолёты альянса», — пишет Медведев, отмечая, что подобные действия Североатлантического альянса и Вены предприняты, несмотря на юридически закрепленный нейтральный статус Австрии.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше