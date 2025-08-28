Медведев заявил о «натовизации» Австрии

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
«Пока ЕС наращивал свой оборонный компонент, шла ползучая натовизация и милитаризация республики. Вена активно участвовала в инициативе НАТО “Партнерство ради мира”», — написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.
Он напомнил, что Австрии присвоен статус «ключевой транзитной страны» для НАТО.
«Только в 2024 году по её земле прошли более 3 тыс. военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полётов самолёты альянса», — пишет Медведев, отмечая, что подобные действия Североатлантического альянса и Вены предприняты, несмотря на юридически закрепленный нейтральный статус Австрии.