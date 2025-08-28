ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет, заявил Путин

«За прошедшее десятилетие ВЭФ, который традиционно проходит во Владивостоке, по праву заслужил высокий авторитет. Это представительное мероприятие помогает знакомить бизнес, в том числе зарубежный, с уникальным экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российских дальневосточных территорий, способствует расширению многоплановой международной кооперации. В этой связи весьма символичным является и девиз нынешнего форума: “Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания”, — говорится в послании.