В Молдове нотариальные услуги будут предоставляться и онлайн

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Нотариальные услуги в Молдове будут предоставляться и в цифровом формате, для этого кабмин страны утвердил концепцию информационной системы «Электронное нотариат».
Решение призвано избавить граждан от очередей, а также дополнительных транспортных расходов, что важно для молдаван, находящихся за рубежом.
Новая информационная система позволит осуществлять аутентификацию, подписание и обработку нотариальных актов в режиме онлайн с использованием современных технологий безопасности и шифрования, электронной подписи и прямого подключения к государственным реестрам. Система будет интегрирована в государственную инфраструктуру MCloud, уточнили в кабмине.
Это позволит оптимизировать и упростить работу нотариусов, которым больше не придётся собирать документы на бумажных носителях, а получать их онлайн из государственных информационных систем. Кроме того, цифровизация нотариальной деятельности позволит подписывать и заверять документы в электронном виде, предоставляя гражданам и предприятиям более быстрый и безопасный доступ к квалифицированным нотариальным услугам.
Система электронного нотариата также облегчит деятельность экономических агентов и привлечет инвестиции за счет устранения бюрократических и административных барьеров, быстрого доступа к необходимым данным и возможности онлайн-записи на нотариальные услуги, уверены в правительстве.