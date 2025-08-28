В Молдове нотариальные услуги будут предоставляться и онлайн

Это позволит оптимизировать и упростить работу нотариусов, которым больше не придётся собирать документы на бумажных носителях, а получать их онлайн из государственных информационных систем. Кроме того, цифровизация нотариальной деятельности позволит подписывать и заверять документы в электронном виде, предоставляя гражданам и предприятиям более быстрый и безопасный доступ к квалифицированным нотариальным услугам.