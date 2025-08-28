Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны

«Всего за четыре года Республика Молдова была отброшена назад в инфляционную спираль 90-х. Страна снова живёт в страхе, но теперь потеряны время и доверие. Накопленная инфляция взлетела до 66% за четыре года, при правлении PAS (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) и Санду — почти вдвое больше, чем при предыдущих правительствах. Инфляция — не случайность, а результат ошибок и злоупотреблений власти», — написал Филат в своём Telegram-канале, опубликовав график статистики, из которого следует, что в трёх из четырёх лет реальные доходы населения оказались ниже уровня до прихода Санду к власти.