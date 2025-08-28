Гренландия требует от США уважения после скандала с агитаторами

Глава правительства острова считает, что Вашингтон должен прекратить кампанию по формированию у жителей лояльного отношения к присоединению к США. По мнению политика, команда Трампа обязана воспринимать Гренландию и ее население как союзников, то есть относиться к ним с уважением. Если Белый дом продолжит воздействовать на взгляды гренландцев, то это может помешать сотрудничеству. Премьер-министр уточнил, что «уважение и равные условия» — фундамент взаимовыгодных отношений.