Гренландия требует от США уважения после скандала с агитаторами

О заявлении премьер-министра сообщила Датская радиовещательная корпорация. Политик прокомментировал в эфире информацию о том, что американские агенты якобы организовали на острове деятельность по сбору информации об отношении местных жителей к США. По данным СМИ, было выявлено как минимум три представителя Вашингтона.
«Конечно, это неприемлемо, но для нас это не новость… Если вы думаете, что сможете легко повлиять на гренландцев, то этого не получится», — приводит слова Нильсена «Лента.ру».
Глава правительства острова считает, что Вашингтон должен прекратить кампанию по формированию у жителей лояльного отношения к присоединению к США. По мнению политика, команда Трампа обязана воспринимать Гренландию и ее население как союзников, то есть относиться к ним с уважением. Если Белый дом продолжит воздействовать на взгляды гренландцев, то это может помешать сотрудничеству. Премьер-министр уточнил, что «уважение и равные условия» — фундамент взаимовыгодных отношений.
Ранее МИД Дании вызвал временного поверенного в делах США для объяснений. Поводом для предъявления претензий стала информация о том, что представители Вашингтона организовали в Гренландии кампанию, которая могла бы способствовать возникновению противоречий между Данией и Гренландией.
Повод опасаться влияния США на гренландцев у Дании есть. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к Штатам. Политик предлагал разные варианты вхождения острова под юрисдикцию Вашингтона. В Дании, автономной частью которой является Гренландия, план Трампа восприняли негативно.