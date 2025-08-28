Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов объявил новые меры поддержки семей

Глава Татарстана Рустам Минниханов представил новые меры социальной поддержки для семей с детьми.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

На приеме в Казанском Кремле, посвященном Дню республики, глава региона объявил о двух ключевых инициативах.

Многодетные семьи теперь смогут получать 30-процентную компенсацию стоимости профессионального образования детей. Также введены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей для студенток очной формы, вставших на учет по беременности.

Меры направлены на укрепление демографической политики и поддержку молодых семей республики. В мероприятии приняли участие 45 лучших семей из разных городов и районов Татарстана.

Напомним, более 7 тыс. семей в РТ получили выплаты из средств маткапитала.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше