Минниханов объявил новые меры поддержки семей

На приеме в Казанском Кремле, посвященном Дню республики, глава региона объявил о двух ключевых инициативах.
Многодетные семьи теперь смогут получать 30-процентную компенсацию стоимости профессионального образования детей. Также введены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей для студенток очной формы, вставших на учет по беременности.
Меры направлены на укрепление демографической политики и поддержку молодых семей республики. В мероприятии приняли участие 45 лучших семей из разных городов и районов Татарстана.
Напомним, более 7 тыс. семей в РТ получили выплаты из средств маткапитала.
