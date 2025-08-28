Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России

Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъём Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства.
«В городе Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле “Виктор Великий”, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле “Ставрополь”, который вошёл в состав Балтийского флота. В городе Махачкале также прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля “Тайфун”», — говорится в сообщении.
Как заявил главком: «Подъём Военно-морского флага — не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа. Это присяга Родине, символ мужества, долга и готовности защищать Россию при любых обстоятельствах… Поздравляю экипажи с вступлением кораблей в боевой состав Военно-морского флота! Желаю доброй службы, успешно и в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач».
В завершение церемонии Моисеев принял доклады от командующего Балтийским флотом адмирала Сергея Липилина, командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Алексея Жовтоножко и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева о подъеме Андреевских флагов на патрульном корабле «Виктор Великий», малых ракетных кораблях «Ставрополь» и «Тайфун» соответственно.
Патрульный корабль «Виктор Великий» и малые ракетные корабли «Ставрополь» и «Тайфун» были построены судостроительным предприятием «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания. Разработкой и проектированием ПК «Виктор Великий» занималось АО «Северное ПКБ» ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей «Ставрополь» проекта 21631 и «Тайфун» проекта 22800 занимались АО «Зеленодольское ПКБ» и АО ЦМКБ «Алмаз» ОСК соответственно.