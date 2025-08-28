Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России

Как заявил главком: «Подъём Военно-морского флага — не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа. Это присяга Родине, символ мужества, долга и готовности защищать Россию при любых обстоятельствах… Поздравляю экипажи с вступлением кораблей в боевой состав Военно-морского флота! Желаю доброй службы, успешно и в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач».