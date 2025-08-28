Токаеву передали спецпослание президента Сьерра-Леоне

Ранее в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.