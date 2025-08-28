Ричмонд
Токаеву передали спецпослание президента Сьерра-Леоне

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента — министра иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Мусу Каббу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как стало известно 28 августа 2025 года из Telegram-канала Акорды, Касым-Жомарт Токаев и Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента. В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность главе нашего государства за прием и передал специальное послание президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.

Ранее в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.