Появилось сообщение о громком назначении в омском Минздраве

В четверг, 28 августа 2025 года, объявлено о назначении заместителем министра здравоохранения Омской области Юрия Мартынова.
В сфере здравоохранения Мартынов работает 20 лет. После окончания Медицинской академии он начал свой профессиональный путь в Областной клинической больнице, в отделении аллергологии-иммунологии. С 2009 года работает в Миндраве, где прошел путь от главного специалиста отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации до руководителя департамента организации оказания медицинской помощи.
Является «Отличником здравоохранения» и обладателем почетных грамот регионального Минздрава, правительства Омской области, благодарности и почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Уровень профессионализма и высокая работоспособность Юрия Александровича хорошо известны всем сотрудникам министерства. Теперь он возглавит важнейшее направление работы в системе здравоохранения и будет отвечать за вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи омичам», — сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Напомним, что ранее вопросы оказания медицинской помощи омичам курировал заместитель министра здравоохранения Омской области Дмитрий Рябиков. В ночь на 21 июля 2025 года он скончался в возрасте 45 лет. Предварительно причиной смерти стали проблемы с сердцем.