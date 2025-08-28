Появилось сообщение о громком назначении в омском Минздраве

В сфере здравоохранения Мартынов работает 20 лет. После окончания Медицинской академии он начал свой профессиональный путь в Областной клинической больнице, в отделении аллергологии-иммунологии. С 2009 года работает в Миндраве, где прошел путь от главного специалиста отдела медицинской помощи, профилактики и реабилитации до руководителя департамента организации оказания медицинской помощи.