Страны ЕС обсудят привлечение «войск нейтральной страны» на Украину

Европейские министры иностранных дел и обороны 28 августа проведут неформальную встречу, где затронут темы усиления давления на Россию и гарантий безопасности для Украины, пишет Politico, ссылаясь на источники.
Среди тем, которые будут обсуждаться, вопрос привлечения «нейтральной страны», миротворцы которой будут патрулировать будущую демилитаризованную зону на Украине.
Встреча пройдет перед тем, как в пятницу и субботу состоятся официальные встречи министров. Ранее Politico сообщало, что на встрече министров обороны 29 августа будет обсуждаться тема военной помощи Украине и гарантий.
Активное обсуждение гарантий безопасности началось после встречи президентов Украины Владимира Зеленского, США Дональда Трампа и европейских лидеров 18 августа. В свою очередь, этот саммит прошел после переговоров Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.
Киев сообщал, что разработка гарантий ведется двумя группами: военной и политико-юридической. Вторая обсуждает, как гаранты будут реагировать на нападение на Украину. Как отмечала премьер Италии Джорджа Мелони, основным обсуждаемым планом сейчас является «НАТО-лайт» — по аналогии со статьей 5 договора об альянсе (согласно ей нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех), но без членства в нем и с обсуждением возможной реакции.
В Европе заявляли, что принять участие в обеспечении гарантий безопасности могут около десятка стран, отмечалась важная роль США. Вашингтон обозначил, что отправлять войска на Украину не будет, но может помочь иными средствами, например обеспечить воздушное прикрытие. Какие страны готовы отправить военных, пока неясно.
Зеленский говорил, что среди незападных стран к участию в гарантиях безопасности хочет присоединиться Турция, она хочет обеспечивать безопасность в море. Украинский посол в Анкаре Нариман Джелял и вовсе заявлял, что страна готова ввести на Украину войска. Турция официально не делала комментариев.
Die Welt со ссылкой на дипломатические источники из ЕС, поддерживающие контакты с правительственными кругами Китая, писала о готовности Пекина принять участие в миротворческой миссии на Украине. КНР официально тоже не комментировала это.
Россия выступает против членства Киева в НАТО и присутствия войск стран альянса на Украине.