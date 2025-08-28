Страны ЕС обсудят привлечение «войск нейтральной страны» на Украину

Киев сообщал, что разработка гарантий ведется двумя группами: военной и политико-юридической. Вторая обсуждает, как гаранты будут реагировать на нападение на Украину. Как отмечала премьер Италии Джорджа Мелони, основным обсуждаемым планом сейчас является «НАТО-лайт» — по аналогии со статьей 5 договора об альянсе (согласно ей нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех), но без членства в нем и с обсуждением возможной реакции.