В Казахстане увеличены стипендии: сколько будут получать студенты с 1 сентября

По данным вице-министра науки и высшего образования РК Гулзат Кобеновой, всего за восемь месяцев к системе «Келешек» присоединилось около 35 тысяч вкладчиков. Кроме того, акиматы, работодатели и различные фонды в этом году выделили дополнительно к государственным грантам около 5 тысяч образовательных грантов.