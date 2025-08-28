Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане увеличены стипендии: сколько будут получать студенты с 1 сентября

Акиматы и фонды выделили дополнительно 5 тысяч грантов.

Источник: Baigenews

Одной из ключевых мер по расширению доступности высшего образования в Казахстане стало внедрение Единой добровольной накопительной системы «Келешек». Закон, принятый в этом году, позволил запустить новый механизм поддержки студентов. Об этом сообщили представители МНВО РК на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По данным вице-министра науки и высшего образования РК Гулзат Кобеновой, всего за восемь месяцев к системе «Келешек» присоединилось около 35 тысяч вкладчиков. Кроме того, акиматы, работодатели и различные фонды в этом году выделили дополнительно к государственным грантам около 5 тысяч образовательных грантов.

«С момента принятия закона к системе “Келешек” присоединилось около 35 тысяч вкладчиков. Акиматы, работодатели и различные фонды в этом году, как и прежде, выделили помимо государственных грантов около 5 тысяч грантов», — подчеркнула Кобенова.

Особое внимание уделено вопросу студенческих выплат. По сравнению с 2020 годом размер стипендий увеличен вдвое. С 1 сентября студенты будут получать: бакалавры — 52 372 тенге, студенты педагогических специальностей — 84 000 тенге, магистранты — 117 098 тенге, докторанты — 262 500 тенге.