Суд Афин одобрил экстрадицию в Молдову олигарха Владимира Плахотнюка

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. В результате состоявшегося в четверг рассмотрения документов дела, а также учитывая согласие на экстрадицию молдавского олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, Апелляционный суд Афин вынес решение об экстрадиции его в Молдову.
Таким образом, теперь министерства юстиции Греции и Республики Молдова должны заняться техническими и логистическими процедурами, которые требуются в таких случаях, сообщил адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак.
Решение об экстрадиции в Молдову бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка Апелляционная палата Афин вынесла 13 августа. Сам Плахотнюк на заседании суда не присутствовал, его представляли адвокаты. Позже, через своих представителей, он опубликовал голосовое сообщение, где заявил, что его «твердое намерение — вернуться домой, в Республику Молдова». Плахотнюк также заявил, что собирается продолжить политическую карьеру в Молдове.
Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Беглый олигарх заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.
В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.
Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.