Глава погранслужбы Демченко: граждане до 22 лет начали покидать Украину

Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространяется и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предполагают, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.