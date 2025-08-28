Апелляционный суд Афин принял решение об экстрадиции Влада Плахотнюка в Республику Молдова.
Решение было принято после изучения документов по делу и согласия Плахотнюка.
Теперь министерства юстиции Греции и Республики Молдова займутся техническими и логистическими процедурами, необходимыми в подобных случаях. Его адвокат Лучиан Рогак сообщил, что Плахотнюк по возвращении намерен защищаться в молдавских судах и давать объяснения по делу, возбужденному против него.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.
Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).
Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.
Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).
«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.
Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).