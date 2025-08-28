Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плахотнюка везут в наручниках в Кишинёв: Суд Афин принял решение о срочной экстрадиции ранее беглого олигарха в Молдову

Под конвоем греческих правоохранителей, Влада Плахотнюка принудительно доставили в зал суда [видео]

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд Афин принял решение об экстрадиции Влада Плахотнюка в Республику Молдова.

Решение было принято после изучения документов по делу и согласия Плахотнюка.

Теперь министерства юстиции Греции и Республики Молдова займутся техническими и логистическими процедурами, необходимыми в подобных случаях. Его адвокат Лучиан Рогак сообщил, что Плахотнюк по возвращении намерен защищаться в молдавских судах и давать объяснения по делу, возбужденному против него.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.

Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).

Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.

Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).

«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.

Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше