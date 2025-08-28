Глава Кубани рассказал, сколько денег получит Анапа

«️В рамках нацпроекта из федерального бюджета Краснодарскому краю выделили 439 миллионов рублей на субсидирование 30 проектов по развитию туристской инфраструктуры», — заявил Кондратьев.
Губернатор сообщил, что по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» санаторно-курортные организации Анапы получат 170 миллионов рублей. Средства пойдут на реализацию 17 проектов: строительство круглогодичных бассейнов, обустройство пляжей и кемпингов, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
По его словам, такая поддержка станет серьёзным подспорьем для анапского бизнеса наряду с другими мерами федерального и регионального уровня.