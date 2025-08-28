Ричмонд
Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Здание Британского совета (British Council), признанного нежелательной организацией в РФ, в Киеве было повреждено после ночных авиаударов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в X.

Источник: РИА "Новости"

Представительство Британского совета на Украине уточнило, что здание «было серьезно повреждено и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления».

11 июня Министерство юстиции РФ добавило Британский совет, аффилированный со спецслужбами Соединенного Королевства, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

