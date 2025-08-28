Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве

Представительство Британского совета на Украине уточнило, что здание «было серьезно повреждено и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления».
11 июня Министерство юстиции РФ добавило Британский совет, аффилированный со спецслужбами Соединенного Королевства, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
