Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 августа: главное

Вопросы, связанные с поиском путей выхода на траекторию урегулирования на Украине, должны обсуждаться в дискретном режиме.
Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.
Специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят.
Комментируя ночные удары по Киеву, Песков отметил, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, в том числе зачастую по мирным.
Вы видите, что продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как и было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются.
Кремль назвал «уткой» сообщения о полетах российских дронов над маршрутами поставок оружия в ФРГ.
Нет, не успели [ознакомиться с соответствующими сообщениями СМИ], но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали.
Западное следствие не контактирует с РФ по теме теракта на «Северных потоках».
В Кремле надеются, что расследование терактов на «Северных потоках» доведут до конца и раскроют имена исполнителей и заказчиков.
Правительство РФ принимает энергичные меры, чтобы обеспечивать стабильность цен на бензин, ситуация под контролем.
Рынок топлива полностью обеспечен, существуют колебания цен по разным причинам… Меры принимаются, рынок стабильный, ситуация под контролем.
Кремль с пониманием относится к съемкам фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу, который сыграет Владимира Путина. Создатели фильма не просили Кремль о консультациях.
Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен.
28 августа Владимир Путин проведет встречу с губернатором Саратовской области Бусаргиным.