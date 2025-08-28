Патрушев рассказал о реакции Путина на новые объекты «Корабелки»

В СПбГМТУ за последние три года в числе прочего построены научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития, отметил Патрушев, выступая в четверг в «Корабелке» на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности.