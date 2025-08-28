Лукашенко не хочет управлять «по-диктаторски», но «не получается»

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. В 2020 году после оглашения результатов выборов в Белоруссии несколько месяцев шли масштабные акции протеста с требованием отставки президента. По данным белорусских правозащитных организаций, были задержаны 35 тыс. человек. Лукашенко убежден, что в случае его ухода ситуация в стране «была бы хуже, чем на Украине». В 2024 году он подписал поправки о гарантиях для бывших президентов.