На Украине могут возникнуть серьезные проблемы с мобилизацией

«Пока приходят сведения о том, что пограничники еще не начали массово выпускать эти категории лиц. То есть решение принято, но до конца не отработано. Поэтому говорить о массовом выезде молодых украинцев из страны нельзя», — прокомментировал ситуацию военный эксперт.