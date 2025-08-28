На Украине могут возникнуть серьезные проблемы с мобилизацией

Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что молодые люди 18−22 лет стали массово уезжать из страны. Он отметил, что это связано со вступлением в силу закона, разрешающего пересекать границу военнообязанным этого возраста.
«Пока приходят сведения о том, что пограничники еще не начали массово выпускать эти категории лиц. То есть решение принято, но до конца не отработано. Поэтому говорить о массовом выезде молодых украинцев из страны нельзя», — прокомментировал ситуацию военный эксперт.
Глазунов выразил мнение, что массовый выезд молодежи за границу станет ударом по мобилизационному потенциалу Украины. Он напомнил, что ранее всерьез рассматривался вопрос о призыве на военную службу даже шестнадцатилетних граждан.
Эксперт заключил, что в настоящее время массовый выезд украинцев за границу все еще ограничен, однако признал, что при появлении такой возможности многие граждане уедут.
«С другой стороны, на Украине много и патриотично настроенных людей, особенно среди молодежи, которые готовы сражаться до последнего. Так что все страну в любом случае не покинут», — считает Глазунов.