Армия России взяла в клещи Купянск

Вместе с тем с чрезмерно оптимистическими оценками обстановки все-таки надо немного повременить. Словосочетание «создает благоприятные условия» в прогнозах развития той или иной ситуации в ходе СВО уже звучало не один раз. А «условия» так порой и не реализовывались в успех оперативного значения. А казалось — еще чуть-чуть — и Красноармейск (Покровск) и Константиновка наши. Поэтому лучше сказать пока так — «части и соединения ВС РФ в настоящее время ведут бои за город-крепость Купянск».