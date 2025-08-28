Армия России взяла в клещи Купянск

Российские военные практически окружили Купянск, который играет важную роль в тыловом и техническом обеспечении бригад ВСУ в этой полосе фронта. Почему этот город называют третьей столицей Украины и какое значение будет иметь его взятие — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Город Купянск находится на востоке Харьковской области в 116 км от Харькова и располагается на обоих берегах реки Оскол в месте впадения в ее правый приток реки Купянка.
В ходе Великой Отечественной войны правительство УССР вначале эвакуировалось из Киева в Харьков, а затем в Купянск (поэтому Купянск иногда и называют третьей столицей Украины).
В Купянске, и в этом заключается его стратегическое значение, расположен крупный железнодорожный узел, включающий станции Купянск, Эстакадный, Платформа 523 км, Заосколье, Оливино, Бригадный, Купянск-сортировочный, Купянск-Узловой. Помимо этого, через город проходят автомобильные дороги Т-2109 и Р-07.
Бои за Купянск.
Бои за Купянск ведутся с перерывами практически с февраля 2022 года, то есть более трех лет. 27 февраля российские военные взяли город под контроль. Однако в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области 10 сентября 2022 года украинские войска вначале выбили подразделения российской армии из западной части города, а 16 сентября — уже из левобережной. Это имело ощутимые негативные последствия для ВС РФ, поскольку снабжение российских войск, ведущих в то время бои под Изюмом, в значительной степени осуществлялось через железнодорожную станцию «Купянск-Узловой».
~В настоящее время российская армия во второй раз штурмует Купянск~, который ВСУ превратили в крепость. Правобережная часть города находится на возвышенности, что дает немалые преимущества украинским военным. К тому же пойма реки Оскол и без фортификационных работ представляет собой мощный естественный оборонительный рубеж на пути наступающих российских войск.
За последние сутки российские войска овладели населенным пунктом Кондрашовка, расположенным к северо-западу от Купянска. К западу от города части и соединения взяли Соболеву и отбили у противника лесной массив Малые Ровны. Южнее Соболевки, всего в нескольких километрах, проходит автомобильная трасса Н-26, по которой в Купянск ВСУ перебрасывают подкрепления и везут материальные средства: боеприпасы, горючее, продовольствие. По предварительным данным, российские войска ведут боевые действия в районе Благодатовки, а это означает, что Н-26 перерезана. Штурмовые группы ВС РФ находятся уже на северной окраине Купянска.
Угроза окружения.
Иными словами, ~создалась реальная угроза окружения группировки ВСУ,~ обороняющей в настоящее время город-крепость Купянск (а этот населенный пункт с прилегающей местностью без всякого преувеличения превращен украинской армией в мощный укрепленный район). Для организованного отхода из города украинской армии осталось практически только одно направление — Студенченская ул., Сеньковская ул., шоссе в направлении н. п. Осиново.
Если Купянск будет взят, то это создаст благоприятные условия для развития успеха ВС РФ как в сторону Изюма с целью охвата группировки ВСУ, ведущей оборонительные боевые действия в Славянско-Краматорской агломерации, так и в направлении Шевченково-Чугуев.
Вместе с тем с чрезмерно оптимистическими оценками обстановки все-таки надо немного повременить. Словосочетание «создает благоприятные условия» в прогнозах развития той или иной ситуации в ходе СВО уже звучало не один раз. А «условия» так порой и не реализовывались в успех оперативного значения. А казалось — еще чуть-чуть — и Красноармейск (Покровск) и Константиновка наши. Поэтому лучше сказать пока так — «части и соединения ВС РФ в настоящее время ведут бои за город-крепость Купянск».
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),