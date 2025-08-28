Андрей Бочаров провел личный прием граждан

В мероприятии принял участие прокурор Волгоградской области Денис Костенко.
Алла Долгокирова из Суровикино обратилась с просьбой отремонтировать детский сад «Звездочка». Здание, построенное еще в 1964 году, посещают порядка 130 детей. Андрей Бочаров поставил задачу начать масштабную реконструкцию детского сада в 2026 году, подчеркнув при этом необходимость строгого контроля за ходом выполнения работ.
Планируется провести полное обновление здания. После завершения реконструкции здесь предполагается создание исследовательской лаборатории и различных кружков. Отметим, что в Волгоградской области программа капитального ремонта коснулась более 60 образовательных и 14 дошкольных учреждений. К началу нового учебного года в 2025 году планируется завершить ремонт 40 школ.
Параллельно ведется строительство новых объектов: две школы — в Советском и Тракторозаводском районах — готовятся к приему учеников, а в поселке ГЭС завершается строительство нового детского сада, рассчитанного на 180 мест.
О необходимости проведения капитального ремонта 17-километрового участка автодороги регионального и муниципального значения Панфилово — Алимов — Любимовский — Шарашенский — Алексеевская в границах от хутора Решетовского до хутора Солонцовского рассказала местная жительница Елена Попова. Ранее уже проводился ремонт части этого 75-километрового участка в Новоаннинском и Алексеевском районах, в результате чего три участка дороги были полностью обновлены. Важно довести все работы до конца.
Андрей Бочаров подчеркнул, что здесь располагается крупное перерабатывающее предприятие, поэтому транспортная инфраструктура имеет большое значение. Он заверил, что работы на этом участке дороги будут завершены в 2027 году. Напомним, что в регионе на постоянной основе ведется работа по строительству и реконструкции транспортных магистралей. Например, в ходе недавней рабочей поездки в Красноармейский район глава региона оценил ход строительства второго участка обхода Волгограда, который планируется завершить к концу 2025 года.
Житель Ленинска Олег Дурин — руководитель фонда социально-культурных инициатив — обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в развитии адаптивных видов спорта и помочь с приобретением футбольных инвалидных электроколясок.
«Олег Александрович, даже не сомневайтесь. Для нас один из важнейших вопросов на сегодняшний день — это развитие адаптивных видов спорта, — отметил Андрей Бочаров. — В рамках работы по организации современной системы реабилитации и абилитации участников СВО, людей в сложной жизненной ситуации мы планируем создание мощного центра, который будет координировать и развитие адаптивных видов спорта, в том числе ПОДА-футбола».
Клавдия Пичугина из Фролово предложила облагородить оживленную часть улицы 40 лет Октября. Губернатор выразил благодарность Клавдии Ивановне за активную гражданскую позицию и сообщил, что проект будет завершен в 2026 году.
Многодетная мать и супруга участника СВО Надежда Попова из Волжского обратилась к губернатору с просьбой о расширении сети семейных МФЦ на город-спутник. В Волгограде уже функционируют 6 таких центров, первый из которых был открыт в конце 2022 года. Андрей Бочаров подчеркнул важность распространения опыта семейных МФЦ на другие города области, и отметил, что такой центр должен появиться в Волжском уже в следующем году.
Добавим, что практика создания подобных центров получила положительную оценку в регионе. Волгоградская область стала одним из пилотных регионов по внедрению технологий семейных МФЦ, где семьи могут получить качественную и квалифицированную помощь от специалистов различных ведомств по принципу «одного окна». В 2025 году помощь и поддержку в этих центрах, функционирующих на базе государственных учреждений и некоммерческих организаций, получили 13,6 тыс. жителей Волгоградской области.