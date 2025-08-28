Андрей Бочаров провел личный прием граждан

Многодетная мать и супруга участника СВО Надежда Попова из Волжского обратилась к губернатору с просьбой о расширении сети семейных МФЦ на город-спутник. В Волгограде уже функционируют 6 таких центров, первый из которых был открыт в конце 2022 года. Андрей Бочаров подчеркнул важность распространения опыта семейных МФЦ на другие города области, и отметил, что такой центр должен появиться в Волжском уже в следующем году.