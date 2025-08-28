Великобритания вызовет посла России

«Посол России в Великобритании будет вызван в МИД после того, как ночью в Киеве было повреждено здание Британского совета (признан в России нежелательной организацией — прим. “Ленты.ру”)», — говорится в сообщении.
Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Евросоюз вызвал постоянного представителя России из-за повреждения здания дипмиссии ЕС в Киеве.
