Мадуро подтвердил намерение посетить с визитом Беларусь

Президент Венесуэлы поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Каракаса в контексте актуальной региональной повестки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Венесуэльский лидер Николас Мадуро, принимая верительные грамоты у белорусского посла Дмитрия Деревинского, подтвердил свое намерение посетить с визитом Беларусь, сообщили в четверг в белорусском МИД.

Там уточнили, что церемония состоялась в среду, 27 августа.

В ходе нее Николас Мадуро подчеркнул дружественный характер отношений между Минском и Каракасом и выразил готовность их и далее развивать по широкому спектру направлений. В частности, он упомянул о разработке и утверждении плана совместных действий и об организации визитов на различных уровнях.

Президент Венесуэлы отметил значимую роль своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в деле укрепления межгосударственного диалога и выразил уважение к последовательной политике Беларуси, нацеленной на обеспечение стабильности и развития страны.

«Президент Венесуэлы поблагодарил белорусскую сторону за поддержку в контексте актуальной региональной повестки и подтвердил намерение посетить с визитом Республику Беларусь», — сказано в сообщении пресс-службы.

В завершение встречи, венесуэльский лидер поздравил посла Беларуси с началом работы в Каракасе и пожелал ему успехов в миссии, которую не него возложили.

