Полпред в УрФО Артем Жога перешел в мессенджер Max

Уральский полпред Артем Жога завел канал в приложении Max.

Личный канал в отечественном мессенджере Max завел полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Об этом он рассказал в Telegram.

«Буду делиться новостями, ключевыми решениями, интересными событиями регионов Уральского федерального округа и своей жизни», — отметил Жога.

Желание запустить свой канал в новом приложении изъявили несколько дней назад и власти Свердловской области. В августе в регионы спустили установку ускорить переход на национальный мессенджер. Чиновникам уже запретили вести деловую переписку в зарубежных сервисах.