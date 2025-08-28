Полпред в УрФО Артем Жога перешел в мессенджер Max

Личный канал в отечественном мессенджере Max завел полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Об этом он рассказал в Telegram.
«Буду делиться новостями, ключевыми решениями, интересными событиями регионов Уральского федерального округа и своей жизни», — отметил Жога.
Желание запустить свой канал в новом приложении изъявили несколько дней назад и власти Свердловской области. В августе в регионы спустили установку ускорить переход на национальный мессенджер. Чиновникам уже запретили вести деловую переписку в зарубежных сервисах.