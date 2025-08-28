В Челябинской области утвердили размеры штрафов для самокатчиков

Законом установлены и штрафы. Так, больше всего придется заплатить юридическим лицам — для них суммы варьируются от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Должностных лиц накажут на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Граждане будут оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.