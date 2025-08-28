В Челябинской области утвердили размеры штрафов для самокатчиков

Парламентарии одобрили нововведения в первом чтении. Его разработкой занималась группа депутатов. Суть законопроекта заключается в установлении штрафов для тех водителей средств индивидуальной мобильности, кто нарушает правила передвижения на них и правила благоустройства.
«Закон устанавливает ответственность за следующие нарушения: размещение СИМ владельцами в местах, в которых не допускается их стоянка, оставление СИМ в местах, не предназначенных для их размещения, передвижение на СИМ в зонах, где установлен запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности, непринятие владельцами СИМ мер по перемещению указанных средств, оставленных в неположенных местах, на место стоянки», — отмечает пресс-служба областного парламента.
Иными словами, теперь штрафы грозят и тем, кто ездит на самокатах в запрещенных местах, и тем, кто ставит или бросает их в неположенных местах.
Законом установлены и штрафы. Так, больше всего придется заплатить юридическим лицам — для них суммы варьируются от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Должностных лиц накажут на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Граждане будут оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.