Правительство выделит средства на новый транспорт в Калининградской области

Она экологичная, малошумная, обладает, кстати, большой пассажирской вместимостью. Недавно смотрели такие экземпляры на «Иннопроме». Очень важно, чтобы была обеспечена и хорошая доступность поездок для родителей с детьми, с колясками, такое поручение давал нам глава государства. Все транспортные средства должны быть поставлены в Калининградскую область уже в текущем году. Это позволит расширить там маршрутные сети, сделать их, конечно, более удобными для жителей, для туристов.