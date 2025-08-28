Правительство выделит средства на новый транспорт в Калининградской области

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделит 500 миллионов рублей на обновление общественного транспорта в Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
В ходе заседания Мишустин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам развития Калининградской области с учетом ее уникальной географии и логистики. По словам премьера, создание в регионе комфортной среды для жизни граждан — одно из тех направлений, которое требует соответствующих мер поддержки.
«Чтобы обновить общественный транспорт в этом российском субъекте, правительство выделит полмиллиарда рублей на софинансирование закупки современных троллейбусов. Они будут приобретены на условиях финансового лизинга у одного из отечественных производителей», — сообщил Мишустин.
Глава правительства отметил, что российская промышленность выпускает качественную и надежную технику в сфере общественного транспорта.
Она экологичная, малошумная, обладает, кстати, большой пассажирской вместимостью. Недавно смотрели такие экземпляры на «Иннопроме». Очень важно, чтобы была обеспечена и хорошая доступность поездок для родителей с детьми, с колясками, такое поручение давал нам глава государства. Все транспортные средства должны быть поставлены в Калининградскую область уже в текущем году. Это позволит расширить там маршрутные сети, сделать их, конечно, более удобными для жителей, для туристов.