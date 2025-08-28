Ричмонд
Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу вдоль границы с ПМР

Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу и ставит камеры вдоль границы с ПМР.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем.

«Биспектральные камеры и рокадная дорога: как обустраивают приднестровский сегмент границы с Молдавией», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.

В ведомстве заявляют, что постройки позволят пограничным нарядам оперативнее передвигаться вдоль границы и обеспечит быстрое реагирование на возможные «изменения в обстановке». Биспектральные камеры позволят в режиме онлайн эффективно контролировать ситуацию на границе, передавая изображение в двух диапазонах: видимом и инфракрасном.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.