Фон дер Ляйен заявила о повреждении здания дипмиссии ЕС в Киеве после ночных ударов

Председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсетях обвинил ВС РФ в нанесении «преднамеренного удара» по киевскому зданию миссии ЕС, об это также заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали, Москва неоднократно заявляла, что наносит удары только по военным целям, а также объектам ВПК и энергетики.