Челябинск забирает имущество соседнего района

Поселки Пригородный и Западный были административно присоединены к Челябинску в конце апреля 2025 года. Тогда процесс вхождения этих территорий в состав региональной столицы завершило законодательное собрание. А до этого гордума утвердила давно обсуждаемую инициативу о присоединении.