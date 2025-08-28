Челябинск забирает имущество соседнего района

Эта процедура последовала за присоединением населенных пунктов к областному центру. О ней на заседании заксобрания доложил глава гордумы Челябинска Сергей Буяков. Передача имущества коснется земельных участков, дорог, детсадов, школ и сети уличного освещения.
«Мы, депутаты гордумы, выезжали к жителям, обсуждали насущные вопросы. Но для решения многих из них была необходима передача имущества на баланс города. Проведена масштабная работа по согласованию списка объектов, что приближает новые территории к полноценной интеграции в городскую инфраструктуру», — заявил Сергей Буяков.
Поселки Пригородный и Западный были административно присоединены к Челябинску в конце апреля 2025 года. Тогда процесс вхождения этих территорий в состав региональной столицы завершило законодательное собрание. А до этого гордума утвердила давно обсуждаемую инициативу о присоединении.
В состав поселков входят около 20 жилых комплексов, в том числе «Залесье», «Вишневая горка», «Женева», «Холмs», «Твоя привилегия», «Белый хутор», «Просторы» и «Парковый Премиум». Сейчас новые территории Челябинска находятся под управлением администрации Центрального района. Гордума выделила им депутатов.