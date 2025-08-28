В Башкирии работодателям заплатят 11 млн рублей за стажировку инвалидов

По информации Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики, данная программа направлена на социальную и трудовую интеграцию людей с ограниченными возможностями. На оплату труда стажеров и их наставников организации и компании могут получить до 135 тысяч рублей.
В этом году уже приступили к работе 140 стажеров с инвалидностью. Стажировка длится до четырех месяцев, а после нее около 70% участников остаются на рабочих местах.
За время реализации программы, с 2017 года в ней приняли участие более тысячи инвалидов, большинство из которых работают в производстве, медицине, образовании и торговле, сообщил замминистра Юрий Мельников.