«Безалаберность, а не логистика»: Беспрозванных возмутился задержками строительства соцобъектов в регионе

Губернатор Алексей Беспрозванных возмутился задержками строительства социальных объектов в Калининградской области. По его словам, проблемы чаще возникают не из-за трудностей с логистикой, а безалаберности подрядчиков. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве в четверг, 28 августа.
Скажу честно, терпел этот год, когда мне говорили о логистических проблемах, связанных с перевозками строительных материалов. Порой бывают такие объективные причины. И вы знаете, я рассматриваю детально каждый социальный объект, что происходит. Но в большинстве случаев это не ответственное отношение застройщика к социальным объектам. Я ж погружаюсь в эту историю, смотрю, когда и что завозили. Две-три проверки сделал — какая логистика? Там со всех товаров логистически повлияло 15−20%, остальное — это вопросы, связанные с переброской средств на другие объекты, просто безалаберность и поздняя закупка материалов для социальных объектов, — сказал Беспрозванных.
Глава региона добавил, что потребовалось много усилий, чтобы закончить калининградские социальные объекты-долгострои, в том числе онкологический центр и новый корпус Музея Мирового океана. «Коллеги, передайте всем застройщикам, что такие времена закончились. Социальные объекты — это высокая ответственность перед гражданами. Если они берут на себя эту ответственность, они должны выполнять всё в сроки. Если вдруг есть риски, связанные с прогнозированием невыполнения сроков, и нужна наша помощь, нужно обращаться к нам заранее, а не по факту, когда мы получаем смещение сроков вправо сначала на месяц-два, а, бывает, потом и на полгода и год», — заключил он.
Отметим, что перенос сроков завершения многих объектов в Калининградской области объясняют трудностями с логистикой. Строительные материалы в основном везут в регион морем.