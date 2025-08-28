«Безалаберность, а не логистика»: Беспрозванных возмутился задержками строительства соцобъектов в регионе

Глава региона добавил, что потребовалось много усилий, чтобы закончить калининградские социальные объекты-долгострои, в том числе онкологический центр и новый корпус Музея Мирового океана. «Коллеги, передайте всем застройщикам, что такие времена закончились. Социальные объекты — это высокая ответственность перед гражданами. Если они берут на себя эту ответственность, они должны выполнять всё в сроки. Если вдруг есть риски, связанные с прогнозированием невыполнения сроков, и нужна наша помощь, нужно обращаться к нам заранее, а не по факту, когда мы получаем смещение сроков вправо сначала на месяц-два, а, бывает, потом и на полгода и год», — заключил он.