Названа дата совместного заседания палат Парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 28 августа 2025 года, стало известно из сайта Мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11:00 в Астане», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Позднее, 8 сентября, на совместном заседании палат Парламента глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

