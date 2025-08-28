Ричмонд
Молдова откроет 2274 избирательных участка на парламентских выборах, в России — только два

Количество участков для Приднестровья и России на парламентских выборах в Молдове ЦИК оставила в силе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik.Для организации и проведения парламентских выборов 28 сентября 2025 года на всей территории Республики Молдова и за ее пределами было образовано 2274 избирательных участка, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

В избирательных округах страны будет организовано 1961 избирательный участок.

Для граждан, имеющих право голоса, которые в день выборов будут находиться за пределами страны, будет организован 301 избирательный участок.

При этом, количество участков, которые будут открыты в Приднестровье (12) и России (2) изменений не претерпели, несмотря на протесты молдавской диаспоры в России и ходатайства властей Приднестровья об увеличении количества участков.

В России, где проживает порядка полумиллиона граждан Молдовы, участки откроют в Москве: на Кузнецком мосту, 18, и по улице Рождественка, 7.

На украине также будет сформировано два участка для голосования, в Белоруссии — один. Во Франции — 26, в Германии — 36, в Италии — 75. в Великобритании — 25, в США — 22, в Румынии — 23.

В Кишиневском избирательном округе, включая пригороды, избиратели смогут реализовать свое право голоса на 313 избирательных участках.

Власти Приднестровья ранее обращались к руководству Кишинева с просьбой увеличить количество участков для голосования, но услышаны не были. Проживающие в России граждане Республики Молдова в День независимости страны 27 августа вышли на пикет у посольства Молдовы в Москве с требованием открыть в РФ больше участков для голосования на молдавских парламентских выборах.

Очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 28 сентября. предвыборная кампания стартует 29 августа и продлится до 26 сентября.