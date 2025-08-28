Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси намерены изменить закон об охране труда

В Беларуси намерены изменить закон об охране труда. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сайт Совета по развитию предпринимательства.

Проект закона «Об изменении закона Республики Беларусь “Об охране труда” был рассмотрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве труда и социальной защиты. В числе целей проекта — упрощение механизмов организации работы в области охраны труда на всех уровнях, а также снижение нагрузки на субъекты хозяйствования в условиях применения новых технологий и цифровизации бизнес-процессов.

По итогам заседания приняли решение поддержать проект закона в целом с учетом дополнительной проработки его отдельных норм и положений.