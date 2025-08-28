В Беларуси намерены изменить закон об охране труда

Проект закона «Об изменении закона Республики Беларусь “Об охране труда” был рассмотрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве труда и социальной защиты. В числе целей проекта — упрощение механизмов организации работы в области охраны труда на всех уровнях, а также снижение нагрузки на субъекты хозяйствования в условиях применения новых технологий и цифровизации бизнес-процессов.