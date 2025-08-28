Ричмонд
Беременным студенткам в Башкирии увеличат выплаты до 80 тыс

Выплата составит около 80,2 тысяч рублей за 140 дней декретного отпуска, что эквивалентно 100% регионального прожиточного минимума.

Источник: Freepik

С 1 сентября 2025 года студентки-очницы в Башкирии смогут получить повышенное пособие по беременности и родам. Выплата составит около 80,2 тысяч рублей за 140 дней декретного отпуска, что эквивалентно 100% регионального прожиточного минимума, сообщают в Отделении СФР по РБ.

Право на получение пособия имеют студентки вузов, колледжей, техникумов и научных организаций. Для оформления выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуги или обратиться в клиентскую службу СФР региона.

Новая мера поддержки направлена на улучшение социального положения молодых матерей, совмещающих образование и материнство. Размер пособия рассчитан исходя из прожиточного минимума в республике, который составляет 17 202 рубля.