Беременным студенткам в Башкирии увеличат выплаты до 80 тыс

С 1 сентября 2025 года студентки-очницы в Башкирии смогут получить повышенное пособие по беременности и родам. Выплата составит около 80,2 тысяч рублей за 140 дней декретного отпуска, что эквивалентно 100% регионального прожиточного минимума, сообщают в Отделении СФР по РБ.