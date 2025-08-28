Reuters раскрыл, как Си Цзиньпин решил собрать близ себя «Ось потрясений»

Председатель Китая Си Цзиньпин 3 сентября встретится на военном параде в Пекине с лидерами России, Северной Кореи и Ирана, таким образом собрав вокруг себя глав государств «Оси потрясений», пишет Reuters.
Это будет первый раз, когда президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын одновременно появятся на публике вместе с руководителем Китая, отмечает агентство. С иранской стороны, как пишет издание, на параде должен присутствовать президент Масуд Пезешкиан. Таким образом, в Пекине соберутся все лидеры стран неформального объединения.
«Axis of Upheaval» («Ось потрясений») — термин, который в 2024 году ввели в одноименной статье для журнала Foreign Affairs аналитики Центра за новую американскую безопасность Ричард Фонтейн и Андреа Кендалл-Тейлор. Термин подразумевал неформальный альянс России, Ирана, Китая и Северной Кореи, который, по мнению авторов понятия, с начала 2020-х годов характеризуется растущим антизападным сотрудничеством.
Парад пройдет в рамках празднеств, посвященных 80-й годовщине капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в нем примут участие десятки тысяч китайских военнослужащих.
В общей сложности на параде будут присутствовать 26 глав государств и правительств, среди которых почти не будет западных лидеров, отмечает Reuters. Исключения — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также в числе гостей — премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который редко выезжает за границу.
Опрошенные Reuters аналитики и политологи высказали мнение, что путем сбора лидеров зарубежных держав Си Цзиньпин стремится продемонстрировать собственное влияние в мировой политике.
Агентство также отметило, что на параде соберутся лидеры стран, наиболее подвергшихся западным санкциям и стремящихся изменить мировой порядок.
Парад, который станет одним из крупнейших в Китае за последние годы, также посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Индонезии Прабово Субианто и спикер Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик.
Визит Путина в Китай будет четырехдневным, он продлится с 31 августа по 3 сентября. Президент приедет также на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, и примет участие в масштабных переговорах делегаций России и Китая в Пекине.