Reuters раскрыл, как Си Цзиньпин решил собрать близ себя «Ось потрясений»

На параде в Пекине 3 сентября будут присутствовать лидеры всех четырех государств, которые аналитики называют «Осью потрясений» — Китая, России, КНДР и Ирана, отмечает Reuters.

Источник: Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин 3 сентября встретится на военном параде в Пекине с лидерами России, Северной Кореи и Ирана, таким образом собрав вокруг себя глав государств «Оси потрясений», пишет Reuters.

Это будет первый раз, когда президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын одновременно появятся на публике вместе с руководителем Китая, отмечает агентство. С иранской стороны, как пишет издание, на параде должен присутствовать президент Масуд Пезешкиан. Таким образом, в Пекине соберутся все лидеры стран неформального объединения.

«Axis of Upheaval» («Ось потрясений») — термин, который в 2024 году ввели в одноименной статье для журнала Foreign Affairs аналитики Центра за новую американскую безопасность Ричард Фонтейн и Андреа Кендалл-Тейлор. Термин подразумевал неформальный альянс России, Ирана, Китая и Северной Кореи, который, по мнению авторов понятия, с начала 2020-х годов характеризуется растущим антизападным сотрудничеством.

Парад пройдет в рамках празднеств, посвященных 80-й годовщине капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны. Ожидается, что в нем примут участие десятки тысяч китайских военнослужащих.

В общей сложности на параде будут присутствовать 26 глав государств и правительств, среди которых почти не будет западных лидеров, отмечает Reuters. Исключения — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также в числе гостей — премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который редко выезжает за границу.

Опрошенные Reuters аналитики и политологи высказали мнение, что путем сбора лидеров зарубежных держав Си Цзиньпин стремится продемонстрировать собственное влияние в мировой политике.

Агентство также отметило, что на параде соберутся лидеры стран, наиболее подвергшихся западным санкциям и стремящихся изменить мировой порядок.

Парад, который станет одним из крупнейших в Китае за последние годы, также посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Индонезии Прабово Субианто и спикер Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик.

ООН представит заместитель генсека Ли Цзюньхуа, который ранее занимал различные должности в МИД Китая, в том числе был послом Китая в Италии, Сан-Марино и Мьянме. Также мероприятие посетит бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

Визит Путина в Китай будет четырехдневным, он продлится с 31 августа по 3 сентября. Президент приедет также на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, и примет участие в масштабных переговорах делегаций России и Китая в Пекине.

