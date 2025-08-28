Reuters раскрыл, как Си Цзиньпин решил собрать близ себя «Ось потрясений»

Визит Путина в Китай будет четырехдневным, он продлится с 31 августа по 3 сентября. Президент приедет также на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, и примет участие в масштабных переговорах делегаций России и Китая в Пекине.