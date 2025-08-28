Эксперт объяснил изменение позиции США по гарантиям для Украины

Об изменении отношения Белого дома к плану «коалиции желающих» сообщила британская газета Financial Times. Авторы издания напомнили, что ранее Дональд Трамп открыто дистанцировался от участия в миротворческой миссии на Украине, которая является инициативой стран ЕС. Когда Украина затребовала гарантий безопасности в ходе переговорного процесса, американский политик передумал. Источники Financial Times заявили, что лидерам стран ЕС донесли о согласии Трампа предоставить европейскому миротворческому контингенту средства разведки и контроля, а также системы, необходимые для деятельности группы воздушного наблюдения, пишет «Лента.ру».
Малек Дудаков, комментируя информацию об изменении позиции США по гарантиям безопасности, отметил, что план обеспечения защиты Украины пока вызывает много вопросов.
«Если США хотя бы какую-то будут поддержку предоставлять европейским странам, то придется для этого, возможно, либо сохранять, либо наращивать свой европейский контингент», — объяснил эксперт. Он обратил внимание, что это противоречит целям Трампа — американский лидер стремится уменьшить присутствие бойцов из США в Европе, чтобы нарастить контингент военных на других направлениях.
По мнению политолога, Трамп способен ограничиться предоставлением разведданных и обслуживанием техники и систем ПВО, но основательно подключаться к исполнению миротворческой миссии не будет.
Политолог добавил, что еще одной причиной отказа от размещения своих военных на Украине для США должны стать требования России — Кремль выступает против плана «коалиции желающих» по размещению миротворцев на украинской территории.
Напомним, в статье Financial Times говорилось о том, что коалиция желающих была создана на фоне отказа Трампа обеспечивать гарантии безопасности на Украине. Европейцы публично пообещали Киеву, что справятся с этой задачей самостоятельно, но «за кулисами» признавали, что на самом деле не смогут сделать это без поддержки США. После активизации переговорного процесса по украинскому кризису, по данным собеседников газеты, Трамп осознал, что США должны в полной мере содействовать сохранению мира. Издание также высказало предположение, что Трамп согласился помогать европейским миротворцам из желания получить Нобелевскую премию. В FT считают, что поддержка Вашингтона дает Европе надежду, что договоренностей с Москвой удастся достичь.