Эксперт объяснил изменение позиции США по гарантиям для Украины

Напомним, в статье Financial Times говорилось о том, что коалиция желающих была создана на фоне отказа Трампа обеспечивать гарантии безопасности на Украине. Европейцы публично пообещали Киеву, что справятся с этой задачей самостоятельно, но «за кулисами» признавали, что на самом деле не смогут сделать это без поддержки США. После активизации переговорного процесса по украинскому кризису, по данным собеседников газеты, Трамп осознал, что США должны в полной мере содействовать сохранению мира. Издание также высказало предположение, что Трамп согласился помогать европейским миротворцам из желания получить Нобелевскую премию. В FT считают, что поддержка Вашингтона дает Европе надежду, что договоренностей с Москвой удастся достичь.