Фон дер Ляйен проинформировала Трампа о повреждении здания миссии ЕС в Киеве

«Говорила с Владимиром Зеленским и президентом США о массовом ударе по Киеву, который также зацепил нашу миссию в Киеве», — написала фон дер Ляйен. Она также повторила, что ЕС намерен «создать сильные гарантии безопасности Украины», в том числе за счет инструмента SAFE, который предназначен для финансирования тотальной милитаризации Европы.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что ночью рядом с миссией ЕС в Киеве было «два взрыва», в помещениях выбиты стекла и осыпался потолок, никто не пострадал.
Миссия ЕС находится в офисном здании в Киеве рядом с крупным депо Укржелдороги, которая осуществляет военные перевозки в том числе вооружений, поставляемых странами ЕС. Согласно распространенным в украинских соцсетях фотографиях, взрывы это ночью прозвучали в данном депо, вокруг также фиксировалась работа ПВО.