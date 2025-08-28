Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен проинформировала Трампа о повреждении здания миссии ЕС в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту США Дональду Трампу и рассказала ему о повреждении здания миссии ЕС в Киеве после взрывов этой ночью. Об этом она написала в X.

Источник: AP 2024

«Говорила с Владимиром Зеленским и президентом США о массовом ударе по Киеву, который также зацепил нашу миссию в Киеве», — написала фон дер Ляйен. Она также повторила, что ЕС намерен «создать сильные гарантии безопасности Украины», в том числе за счет инструмента SAFE, который предназначен для финансирования тотальной милитаризации Европы.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что ночью рядом с миссией ЕС в Киеве было «два взрыва», в помещениях выбиты стекла и осыпался потолок, никто не пострадал.

Миссия ЕС находится в офисном здании в Киеве рядом с крупным депо Укржелдороги, которая осуществляет военные перевозки в том числе вооружений, поставляемых странами ЕС. Согласно распространенным в украинских соцсетях фотографиях, взрывы это ночью прозвучали в данном депо, вокруг также фиксировалась работа ПВО.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше