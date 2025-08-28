Фон дер Ляйен проинформировала Трампа о повреждении здания миссии ЕС в Киеве

«Говорила с Владимиром Зеленским и президентом США о массовом ударе по Киеву, который также зацепил нашу миссию в Киеве», — написала фон дер Ляйен. Она также повторила, что ЕС намерен «создать сильные гарантии безопасности Украины», в том числе за счет инструмента SAFE, который предназначен для финансирования тотальной милитаризации Европы.