Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана

БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун и его французский коллега Эмануэль Макрон обсудили по телефону продление мандата Временных сил ООН в южном Ливане UNIFIL до 2027 года с последующим прекращением миссии, говорится в заявлении канцелярии ливанского президентского дворца.

Источник: Reuters

«Президент Аун выразил благодарность французскому лидеру за личные усилия и работу французской миссии в ООН, проводившуюся в полном согласовании с США и другими странами — членами Совета Безопасности. Итогом этих усилий стало согласие на продление мандата международных сил до конца 2027 года. При этом срок их оперативной деятельности определен в один год и четыре месяца, а 2027 год будет посвящен постепенному выводу миротворцев с юга страны», — сказано в заявлении.

Согласно коммюнике, Аун назвал это решение «значительным шагом, который поможет ливанской армии завершить развертывание до международно признанных границ, как только произойдет полный вывод израильской армии, прекратятся враждебные действия и будут возвращены ливанские пленные».

Также главы государств обсудили план, который армия намерена разработать для реализации решения правительства о монополии на вооружение, закрепленной исключительно за ливанскими силами безопасности. Макрон отметил, что это «важный шаг, требующий высокой точности, тем более что он пользуется широкой европейской и международной поддержкой».

В ходе разговора президенты Аун и Макрон коснулись и подготовки к проведению двух международных конференций — одной по восстановлению Ливана после израильских бомбардировок осенью прошлого года, другой — по поддержке армии.

Французский лидер подчеркнул необходимость «проведения финансовых и экономических реформ, которые должны сопровождать организацию этих конференций».

Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета Безопасности ООН № 425 и № 426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек — это военнослужащие из 48 стран. Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Официальные ливанские власти ранее запрашивали продление миссии еще на год.

