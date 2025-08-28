Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана

«Президент Аун выразил благодарность французскому лидеру за личные усилия и работу французской миссии в ООН, проводившуюся в полном согласовании с США и другими странами — членами Совета Безопасности. Итогом этих усилий стало согласие на продление мандата международных сил до конца 2027 года. При этом срок их оперативной деятельности определен в один год и четыре месяца, а 2027 год будет посвящен постепенному выводу миротворцев с юга страны», — сказано в заявлении.
Согласно коммюнике, Аун назвал это решение «значительным шагом, который поможет ливанской армии завершить развертывание до международно признанных границ, как только произойдет полный вывод израильской армии, прекратятся враждебные действия и будут возвращены ливанские пленные».
Также главы государств обсудили план, который армия намерена разработать для реализации решения правительства о монополии на вооружение, закрепленной исключительно за ливанскими силами безопасности. Макрон отметил, что это «важный шаг, требующий высокой точности, тем более что он пользуется широкой европейской и международной поддержкой».
В ходе разговора президенты Аун и Макрон коснулись и подготовки к проведению двух международных конференций — одной по восстановлению Ливана после израильских бомбардировок осенью прошлого года, другой — по поддержке армии.
Французский лидер подчеркнул необходимость «проведения финансовых и экономических реформ, которые должны сопровождать организацию этих конференций».
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета Безопасности ООН № 425 и № 426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек — это военнослужащие из 48 стран. Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Официальные ливанские власти ранее запрашивали продление миссии еще на год.