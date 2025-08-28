Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана

«Президент Аун выразил благодарность французскому лидеру за личные усилия и работу французской миссии в ООН, проводившуюся в полном согласовании с США и другими странами — членами Совета Безопасности. Итогом этих усилий стало согласие на продление мандата международных сил до конца 2027 года. При этом срок их оперативной деятельности определен в один год и четыре месяца, а 2027 год будет посвящен постепенному выводу миротворцев с юга страны», — сказано в заявлении.