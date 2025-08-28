Берлин: расследование подрыва «Северных потоков» может повлечь политические меры

Также был раскрыт состав диверсионной группы, предположительно в нее вошли семь человек. Как выяснили следователи, подрыв осуществлялся с яхты «Андромеда», с которой взрывчатку опустили к месту прокладки газопроводов на глубину 80 метров. Часть команды судна, по данным следствия, была связана с украинскими спецслужбами или военными.