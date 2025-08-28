Берлин: расследование подрыва «Северных потоков» может повлечь политические меры

Как сообщила ранее прокуратура Германии, в Италии арестован украинец, предположительно причастный к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году. После завершения процедуры экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом высшей инстанции Германии — Федеральным верховным судом.
Также был раскрыт состав диверсионной группы, предположительно в нее вошли семь человек. Как выяснили следователи, подрыв осуществлялся с яхты «Андромеда», с которой взрывчатку опустили к месту прокладки газопроводов на глубину 80 метров. Часть команды судна, по данным следствия, была связана с украинскими спецслужбами или военными.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что расследование терактов на «Северных потоках» доведут до конца и раскроют имена исполнителей и заказчиков.
В сентябре 2022 года вблизи датского острова Борнхольм произошел взрыв, приведший к разгерметизации двух ниток газопровода «Северный поток» и одной нитки «Северного потока-2». По данному инциденту российскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.