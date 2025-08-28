Reuters: Уиткофф представил разную версию разговора с Путиным о территориях

Reuters отмечает, что на встрече с Владимиром Путиным Стив Уиткофф, не имеющий необходимого дипломатического опыта, «нарушил стандартный протокол»: он пришел на переговоры без секретаря Госдепартамента, из-за чего никаких записей по итогу предоставить не смог. Источники рассказали, что были разочарованы тем, что спецпредставитель Дональда Трампа предоставил противоречивую информацию, в то время как США «наконец заняли более жесткую позицию в отношении России».