Шор обвинил полицию Молдавии в фальсификации доказательств

«В полицейском государстве Санду нет ни свободы, ни правды. В митингах участвуют тысячи. Это люди, которые больше не могут терпеть власть. Потому что так плохо они не жили никогда. Наладить жизнь в стране желтая плесень (партия “Действие и солидарность — ред.) не способна. Поэтому разводит клевету, фальсифицирует доказательства, задерживая по политическим мотивам по 90 невиновных”, — написал Шор в своем Telegram-канале, комментируя задержание активистов блока.