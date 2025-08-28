Предложение диаспоре, которая не верит, что все плохо: Хотите все решать в Молдове — поживите здесь хотя бы месяц

Ирина Влах, лидер Республиканской Партии Inima Moldovei обратилась к диаспоре.
Уважаемые граждане Республики Молдова, проживающие в диаспоре!
Традиционно в конце лета многие из вас приезжают домой, в Республику Молдова. Одни — чтобы увидеть родных, другие — чтобы решить какие-то дела, третьи — просто потому, что скучают по Родине. Зная, что вам небезразлична судьба нашей страны, я хочу обратиться к тем из вас, кто сейчас вернулся домой: найдите время, проедьте по молдавским сёлам. Постарайтесь побывать не только в родных местах. Там, как и в большинстве районных центров, вы не найдёте «европейскую Молдову», о которой постоянно говорит PAS и на «спасение» которой они вас всегда зовут. Потому что эта «европейская Молдова» существует только в их иллюзиях. А в реальности — в сёлах и городах — вы увидите бедность, отчаяние, закрытые школы, заброшенные земли. Это и есть настоящая Молдова, ту, которую PAS старается скрыть от вас.
Поговорите с людьми — не только с родными, но и с теми, кто в полной мере ощутил на себе «хорошие времена», принесённые Майей Санду и PAS. Люди расскажут вам, как их притесняют, как подорожала жизнь за последние четыре года, как они выживают, пока лидеры PAS выписывают себе зарплаты вдесятки тысяч леев. Они расскажут вам, как власть игнорирует их проблемы, как к ним относятся, когда они осмеливаются протестовать против тех, кто довёл их до нищеты, и кто именно принимает решения, напрямую влияющие на их жизнь. Услышав всё это, вы лучше поймёте, почему люди хотят избавиться от преступного режима Майи Санду, который держится до сих пор только благодаря поддержке диаспоры. Тогда вы поймёте и то, почему общество стало настолько разделённым, а уровень ненависти и нетерпимости таким высоким. И почему многие жители внутри страны считают диаспору «параллельным миром».
Уважаемые представители диаспоры!
Я говорю это не для того, чтобы упрекнуть вас. Многие из вас уехали из Молдовы не от хорошей жизни, и ваше желание участвовать и помогать стране, я уверена, искреннее. Всё, чего хочу я и мои коллеги из Республиканской Партии INIMA MOLDOVEI, — чтобы у вас было максимально объективное понимание ситуации в стране. А ситуация очень плохая.
За последние четыре года кризис усугубился: численность населения с постоянной регистрацией сократилась примерно на 300 тысяч. Уровень абсолютной бедности вырос с 25% до 31%. Совокупная инфляция превысила 60%, индекс потребительских цен достиг 160%. Государственный долг вырос с 69 млрд леев до 127 млрд. Экспорт сократился примерно на 20%, сельское хозяйство — тоже на 20%. Экономика разрушена, а правосудие фактически не работает. Всё это — вина Майи Санду и PAS. То, что они делают, никак нельзя назвать европейской интеграцией, потому что Европа — это не хаос, не нищета, не разрушение и не диктатура. Поэтому люди, живущие в Молдове, не поддерживают PAS и хотят избавиться от них как можно скорее. Поэтому PAS снова будут искать спасения в диаспоре.
Я далека от мысли пытаться влиять на ваш выбор. 28 сентября 2025 года вы проголосуете так, как сочтёте нужным. Но всё же хочу попросить вас: перед тем как решить, за кого голосовать, соберите побольше информации, посмотрите на реальную картину. Потому что-то, что кажется чистым и красивым на первый взгляд, на деле может оказаться грязным и уродливым. И не забывайте: вы проголосуете один раз и вернётесь к своей жизни, а люди здесь будут ещё много лет жить с последствиями этого выбора.
С уважением,
Ирина Влах, председатель Республиканской Партии INIMA MOLDOVEI.
