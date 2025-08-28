Поговорите с людьми — не только с родными, но и с теми, кто в полной мере ощутил на себе «хорошие времена», принесённые Майей Санду и PAS. Люди расскажут вам, как их притесняют, как подорожала жизнь за последние четыре года, как они выживают, пока лидеры PAS выписывают себе зарплаты вдесятки тысяч леев. Они расскажут вам, как власть игнорирует их проблемы, как к ним относятся, когда они осмеливаются протестовать против тех, кто довёл их до нищеты, и кто именно принимает решения, напрямую влияющие на их жизнь. Услышав всё это, вы лучше поймёте, почему люди хотят избавиться от преступного режима Майи Санду, который держится до сих пор только благодаря поддержке диаспоры. Тогда вы поймёте и то, почему общество стало настолько разделённым, а уровень ненависти и нетерпимости таким высоким. И почему многие жители внутри страны считают диаспору «параллельным миром».